Genoa, dopo Martinez può salutare anche Leali: lo cerca il Bari

ANSA

Salutato Josep Martinez, destinato nei prossimi giorni a diventare ufficialmente un nuovo portiere dell'Inter, il Genoa potrebbe salutare anche colui che nel corso dell'ultima stagione ha coperto le spalle all'estremo difensore spagnolo, facendogli da dodicesimo.un portiere di esperienza con il quale affrontare il prossimo torneo di Serie B e tra i nomi sondati dalla dirigenza pugliese ci sarebbe anche quello di, oltre a Pigliacelli del Palermo e Semper del Como.Per il momento, tuttavia, il Grifone non pare intenzionato a privarsi del 31enne lombardo, almeno finché non avrà rintracciato sul mercato il sostituto di Martinez. Nell'ultima stagione, l'unica per lui in rossoblù, Leali ha disputato sei gare, equamente distinte tra Serie A e Coppa Italia.

Ne dà notizia questa mattina il Corriere dello Sport.