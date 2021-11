Sistemata la panchina con l'ufficializzazione di Andriy Shevchenko al posto di Davide Ballardini e in attesa di definire il closing, previsto per il prossimo lunedì, la nuova proprietà del Genoa medita ora un altro grande colpo per dare sostanza e visibilità internazionale al club più antico d'Italia.



Il prossimo annuncio della 777 Partners dovrebbe essere quello del nome del nome direttore sportivo. Per il ruolo, attualmente affidato a Carlo Taldo dopo il recente addio di Francesco Marroccu, in pole position c'è Luis Campos. Classe 1964, portoghese, dopo una modesta carriera da allenatore Campos si è reinventato dirigente nell'ultimo decennio, raccogliendo grandi soddisfazioni per sé e per le squadre per cui ha lavorato. Chiamato dal connazionale José Mourinho nel 2012 al Real Madrid, Campos è successivamente passato al Monaco dove, in tre stagioni ha scoperto e lanciato campioni del calibro di Kylian Mbappé e Bernardo Silva. Nel 2017 è poi approdato al Lille, rimanendone ds fino allo scorso dicembre.