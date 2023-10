Anche ieri sera contro la Salernitana, Radu Dragusin è stato uno dei migliori in campo.



A fine gara il difensore del Genoa è stato intervistato da DAZN e ha parlato del suo buon momento di forma: “Mi sento bene, sono in forma e sono nel miglior momento della mia carriera. Ma voglio andare avanti e migliorare ancora. Uso molto la mia fisicità e il gioco di testa, cerco sempre di migliorare e vincere più duelli possibili“.



Il 21enne rumeno ha poi parlato anche della sua intesa con Mattia Bani e con il tecnico Alberto Gilardino: “Con Mattia abbiamo creato una difesa forte, per gli altri è difficile segnare contro di noi. Dobbiamo andare avanti, mantenere la stessa concentrazione e la stessa fame di non prendere gol. Il mister con la sua esperienza calcistica ci trasmette sempre quello che dobbiamo migliorare. Abbiamo tanta fiducia in lui e sicuramente avrà una grande carriera da allenatore“.



Chiusura infine su Gudmundsson e sui duelli che inscena quotidianamente con lui in settimana: “È una bella sfida in allenamento fra me e lui, ognuno di noi prova a migliorare, io a difendere e lui ad attaccare“.