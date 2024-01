Genoa: Dragusin troppo caro, il Tottenham cerca alternative

La volontà del Genoa di non scendere a patti riguardo alla cessione di Radu Dragusin spaventa anche il Tottenham.



L'offerta avanzata dai londinesi da circa 25 milioni di sterline non convince il Grifone che per il proprio gioiello continua a pretenderne non meno di 30. Una cifra che gli Hotspurs non vorrebbero sborsare nel mercato invernale, tanto da convincerli a virare altrove le proprie attenzioni.



Secondo quanto scrive stamane il Corriere dello Sport il Tottenham si starebbe guardando attorno alla ricerca di profili alternativi a quello di Dragusin. In particolare sarebbero già avviati discorsi preliminari con il Siviglia per il 23enne francese Loic Badé. Una notizia che potrebbe far felice il Napoli, altra squadra fortemente interessata al rumeno di scuola Juve.