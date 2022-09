Lunga intervista stamane sulle colonne del Secolo XIX per il direttore sportivo del Genoa,Il dirigente rossoblù ha parlato soprattutto dell'ultima campagna acquisti/cessione operata dal Grifone: "Sono state settimane intense. 32 operazioni in uscita e 11 in entrata, contando solo la prima squadra. Nelle uscite. E' il caso, ad esempio, di. Per Favilli abbiamo anche il controriscatto. Lo conosco bene e abbiamo concordato sul fatto che dovesse giocare. Crediamo in lui e non a caso in queste prime giornate ha già fatto diversi gol".Fiducia che il ds dimostra di avere anche in mister: "Quando non ero ancora al Genoa - ha svelato Ottolini - e ho saputo della. Adesso lavoro qui e confermo: è una scelta che ci ha consentito di partire con un vantaggio di sei mesi".L'ex dirigente della Juventus ha raccontato anche i retroscena relativi ad alcune trattative estive: "Aramu non ha mai avuto dubbi sul Genoa. C'era però la necessità di impostae una trattativa articolata con il Venezia.. Ma ha voluto il Genoa al 200% e si vede".Infine un pensiero anche sul futuro di"Si sta allenando con la squadra, al momento è fuori perché ha preso una brutta pallonata in testa e deve restare fermo per una settimana., se no resterà con noi".