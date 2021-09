Avanti col 4-2-3-1. Che con Mattia Destro. Il primo Genoa dall'accento americano scenderà in campo questa sera contro il Verona confermando alcuni punti fermi dell'ultimo Grifone targato Enrico Preziosi.



Contro gli scaligeri Davide Ballardini pare infatti intenzionato a dare continuità al nuovo schema con la difesa a 4, ormai preferito in pianta stabile al vecchio 3-5-2, con i colossi Maksimovic e Vanheusden a guidare il reparto per vie centrali davanti a Sirigu. Attenzione tuttavia al messicano Vazquez, che potrebbe insidiare al belga una maglia da titolare. Meno dubbi sulle fasce dove Criscito e Cambiaso saranno ancora una volta i padroni di quella sinistra e di quella a destra.



In mezzo al campo dovrebbe rivedersi la cerniera formata da Badelj e Touré, già ammirata con più ombre che luci una settimana fa contro la Fiorentina.



Il reparto con più incertezze è quello della trequarti, dov'è sono almeno in cinque (Fares, Rovella, Pandev, Melegoni e Kallon) a giocarsi i tre posti disponibili dal primo minuto. Chi invece è certo della maglia da titolare, anche a causa della persistente assenza di Caicedo, è Mattia Destro, autore fin qui di due dei sette gol messi a segno dalla formazione rossoblù nei primi cinque turni di campionato.