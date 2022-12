C'è una maglia azzurra sotto l'albero di Natale di 31 giovani calciatori di Serie B.



Il commissario tecnico della nazionale maggiore, Roberto Mancini, si è infatti travestito da Santa Claus per regalare ad alcuni dei più promettenti talenti nostrani della cadetteria un sogno che si spera per molti di loro possa essere soltanto all'inizio. Per due giorni, martedì e mercoledì della prossima settimana, tre decine di ragazzi di B saranno protagonisti a Coverciano di uno stage voluto e pensato dall'ex numero 10 per vagliare possibili innesti nell'Italia di domani.



Tra questi due sono di proprietà del Genoa, anche se di fatto nessuno di loro gioca attualmente in prima squadra con i rossoblù. Si tratta del terzino Paolo Gozzi, attualmente in prestito al Cosenza, e del giovane centrocampista classe 2005 Luca Lipani, punta di diamante della Primavera del Grifone ma spesso aggregato ai compagni più grandi.



Nel lungo elenco figurano poi altre vecchie conoscenze del Genoa, come il trequartista del Frosinone Giuseppe Caso e l'attaccante del Bari Eddie Salcedo.