Il Genoa si prepara a salutare Gianluca Scamacca mettendo le mani sul suo possibile sostituto.



Qualora, come sembra sempre più probabile, il centravanti romano dovesse davvero lasciare la Liguria con sei mesi d'anticipo rispetto al termine naturale del prestito che lo lega ai rossoblù fino a giugno, il Grifone lo rimpiazzerebbe puntando su un altrettanto giovane pari ruolo. In lizza ci sono due nomi, entrambi nel caso destinati a sbarcare a Pegli a titolo temporaneo. Si tratta dell'argentino classe 1999 Adolfo Gaich del CSKA Mosca e dell'olandese di due anni più vecchio Sam Lammers dell'Atalanta.



Definitivamente tramontata appare viceversa la suggestione emersa a fine dicembre di riportare al Genoa il vecchio idolo Kris Piatek, giocatore che l'Hertha Berlino intende cedere solamente a cifre irraggiungibili per il Grifone.