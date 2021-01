Nel mezzo del cammin del campionato il Genoa si ritrova dove nessuno pensava potesse essere anche solo un mese fa: in quelle acque placide che prima di Natale sembravano un miraggio intangibile ed oscuro.Ma, esattamente come il titolo di campione d’inverno non arricchisce le bacheche di nessuno, in egual misura. Casomai rappresenta una tappa intermedia in quel lungo itinerario ancora irto di insidie ed imprevisti.Intanto però il capitano del vascello rossoblù può stilare le prime somme di un viaggio iniziato tra mille paure e perplessità. Il suo Genoa arriva a metà stagione con un ritardo di appena due punti rispetto all’ipotetica media che solitamente rappresenta la salvezza.Dopo le burrasche affrontate nella prima parte del tragitto e alcuni errori di manovra anche piuttosto grossolani, la barra del comando è tornata dritta grazie all’esperienza del suo comandante in capo. Un ammiraglio in grado di ridare orgoglio e coraggio ad una ciurma sfiduciata, ricevendo anche un supporto concreto dal proprio armatore.Ma se il diario di bordo degli ultimi trenta giorni rendiconta di un clima benedetto da Poseidone e da suo figlio Eolo,di anni trascorsi nelle acque infestate di minacce nei mari di mezzo mondo,Da vecchio pirata qual è, il Balla sa che il tempo meteorologico sa essere bizzarro e capriccioso almeno quanto quello cronologico. E sa altrettanto bene che anche quando le tempeste sono lontane e la costa ormai vicina le insidie delle secche possono mandare a picco anche la più solida delle imbarcazioni. Ecco perché il pericolo più grosso in cui il Grifone può imbattersi è ora quello di inserire il pilota automatico pensando di arrivare calmo e serafico fino alla meta.Un rischio che si dovrà evitare a tutti i costi di affrontare. Perché in fondo in mare aperto il pericolo è sempre dietro l’onda. Soprattutto quando non lo si attende.