Tra i ruoli che il Genoa dovrà cercare di coprire da qui alla fine del calciomercato, fissato per il prossimo 31 agosto, ci sono anche quelli dei due esterni di entrambe le corsie.



Perso Luca Pellegrini, tornato alla Juve, e svanite quasi del tutto le possibilità di riportare a Pegli Davide Zappacosta, sempre più vicino all'Atalanta, il Grifone sembra orientare la propria attenzione verso due giocatori molto conosciuti nella Milano del pallone.



Per la fascia mancina ormai da qualche giorno sono in corso colloqui con Yuto Nagatomo, ex Inter appena svincolatosi dall'Olympique Marsiglia con il quale tuttavia bisognerà trovare un'intesa su ingaggio e durata del contratto. Sulla corsia opposta, invece, torna d'attualità il nome di Andrea Conti, destinato a salutare il Milan ad un anno dalla scadenza naturale del contratto. Sul 27enne lombardo però sembra in netto vantaggio la Sampdoria anche se i rossoblù restano vigili in attesa di approfittare di un'eventuale passaggio a vuoto dei cugini.