Il futuro di Kevin Agudelo appare sempre più lontano dal Genoa.



Tornato in rossoblù dopo l'anno in prestito allo Spezia, il centrocampista colombiano è da tempo inseguito proprio dagli stessi aquilotti che lo metterebbero volentieri a disposizione di Thiago Motta, il tecnico che lo fece debuttare in Serie A due stagioni fa.



Dalla Turchia, tuttavia, rimbalza la voce di un interesse del Rizespor disposto ad assicurarsi il giocatore a titolo definitivo.