La conferma di Christian Kouame al Genoa pare ormai cosa fatta. Dirigenti allenatore del Genoa non paiono infatti intenzionati a privarsi del giovane attaccante ivoriano, al quale verrà presto sottoposta una modifica di contratto con relativo adeguamento e prolungamento.



Una situazione che tuttavia non pare porre un freno alla ricerca di un nuovo attaccante dal parte del sodalizio ligure. Andreazzoli vorrebbe Infatti inserire in organico un'altra punta immobilità, da alternare allo stesso Kouame. I nomi sul taccuino dei dirigenti rossoblu sono sempre i soliti, quello del romanista Defrel e del cagliaritano Joao Pedro.



Proprio del ballottaggio tra il francese ed il brasiliano potrebbe quindi uscire il profilo del prossimo attaccante del grifone.