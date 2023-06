Parlare di rivoluzione è certamente eccessivo. Eppure il reparto portieri del Genoa rischia di subire quantomeno un importante restyling.



Se Josep Martinez è certo non solo della sua permanenza all'ombra della Lanterna ma anche della titolarità del ruolo, diversa appare la situazione per due suoi colleghi che nell'ultima stagione gli hanno coperto le spalle.



A cominciare da Adrian Semper, dodicesimo di lusso al quale i panni di riserva stanno piuttosto stretti. Il croato reclama spazio anche a costo di scendere di categoria. Opportunità che sembra disposto a fornirgli il Como, alla ricerca di un sostituto del partenza Gomis.



A salutare Pegli però potrebbe essere anche un altro interprete del ruolo, quel Rog Vodisek che seppur domiciliato da anni in riva al Mar Ligure in rossoblù non ha mai debuttato in alcuna gara ufficiale. Ad attendere lo sloveno ci sarebbe un ritorno in patria, dove il neopromosso Rogaska pare pronto ad offrirgli le chiavi della propria porta.