Buone notizie dall'infermeria per Aurelio Andreazzoli.



In vista della delicata gara di domani sera contro il Milan, il tecnico del Genoa potrà infatti contare a tutti gli effetti sui rientri dei difensori Davide Biraschi ed Edoardo Goldaniga. Sia il 25enne romano che il coetaneo milanese, pur presenti in panchina domenica scorsa in casa della Lazio, si sono definitivamente lasciati alle spalle i fastidi muscolari di cui sono caduti vittime nei giorni scorsi e pertanto saranno ambedue abili e arruolabili per la sfida ai rossoneri.



Particolarmente importante risulta soprattutto il recupero di Biraschi, finora utilizzato soltanto nella gara di Cagliari di due settimane fa, oltre a quella di Coppa Italia contro l'Imolese dello scorso 16 agosto. L'ex Avellino potrebbe essere la mossa a sorpresa di Andreazzoli che, grazie al suo utilizzo, potrebbe proporre fin dal primo minuto un'inedita linea difensiva a quattro in luogo della classica retroguardia a tre elementi, schierando Biraschi sulla corsia di destra, Zapata e Romero centrali e capitan Criscito sulla fascia mancina.