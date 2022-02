Un nuovo scontro diretto si profila all'orizzonte per il Genoa. Dopo il pareggio rimediato domenica contro la Salernitana, la squadra che insegue i rossoblù in classifica, domenica Il Grifone è atteso dallo scontro con il Venezia, club che invece precede di un posto Criscito e compagni.



In vista della trasferta del Penzo per Alexander Blessin arrivano buone notizie dal fronte delle disponibilità. Contro i lagunari il tecnico tedesco potrà nuovamente contare sull'apporto di Leo Ostigard. Il difensore norvegese ha scontato il turno di squalifica comminato dopo l'espulsione rimediata con la Roma. Ma nell'elenco dei convocati potrebbe fare rientro anche un altro elemento che dalla trasferta dell'Olimpico è tornato a casa senza il sorriso. L'infortunio muscolare patito da Mattia Bani contro i giallorossi pare infatti più lieve di quanto inizialmente ipotizzato. Un suo rientro già contro il Venezia, per quanto difficile, oggi non appare più impossibile. L'ipotesi più probabile tuttavia è quella che prevede per lui ancora un po' di riposo, con il reintegro da far slittare di un'altra settimana, in occasione della gara contro l'Inter del prossimo 25 febbraio.