Il futuro di Ivan Juric potrebbe essere ancora a tinte rossoblù. Non quelle del Genoa però nonostante un contratto con il Grifone valido fino a giugno 2019, bensì quelle di Bologna o Cagliari.



Sia emiliani che sardi sono infatti alla ricerca di un nuovo tecnico in vista del prossimo campionato ed entrambi starebbero pensando all'allenatore croato per sostituire rispettivamente Roberto Donadoni o Diego Lopez.



Se davvero uno dei due club dovesse trovare l'intesa con Juric, per le casse societarie del Genoa significherebbe risparmiare quasi un milione e mezzo di euro all'anno, cifra lorda che spetterebbe per i prossimi 12 mesi all' ex centrocampista balcanico.