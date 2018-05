Tra scadenze di contratto, giocatori a fine prestito che torneranno la casa madre e elementi che non rientrano più nel progetto tattico di Davide Ballardini , il centrocampo del Genoa in vista della prossima stagione è destinato ad essere quasi completamente rivoluzionato.



Anche per questo motivo, approfittando di un torneo virtualmente già concluso per i rossoblu, la dirigenza del grifone in queste settimane sta muovendosi con ampio anticipo rispetto alle rivali per garantirsi elementi congeniali al gioco del tecnico romagnolo.



Tra i molti profili sondati c'è anche quello del cagliaritano Artur Ionita, tuttocampista moldavo ormai da qualche anno domiciliato nel nostro Paese. Abile a districarsi praticamente in ogni posizione della linea mediana, dalla regia alla tre quarti non disdegnando di agire anche come mezzala, Ionita sarebbe la pedina ideale per qualsiasi tecnico non solo per la sua duttilità ma anche per la capacità di vedere spesso e volentieri la porta avversaria. In sostanza risulterebbe il naturale sostituto al Genoa del partente Luca Rigoni.



Il Cagliari, club in cui arrivò nell'estate 2016 dal Verona ed al quale è legato da un contratto fino a giugno 2019, non vorrebbe cederlo ma in caso di retrocessione in Serie B i sardi sarebbero praticamente costretti a salutarlo. Anche per non correre il rischio di perderlo a parametro zero dodici mesi più tardi.