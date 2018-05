Allontanatesi già da tempo, le strade del Genoa e di Luca Rigoni sembrano presto destinate a separarsi in maniera definitiva.



La conferma del sempre più probabile addio del centrocampista veneto alla maglia rossoblù arriva in maniera indiretta dal post pubblicato qualche giorno fa dalla compagna del giocatore, Giada Visentini, sul proprio profilo Instagram: "Genova mi mancherai" ha scritto la signora Rigoni postando un breve video con una visione notturna del capoluogo ligure. Un riferimento piuttosto esplicito al fatto che la carriera del consorte potrebbe proseguire in altre piazze.



Il contratto del 33enne di Schio, arrivato in Riviera nel gennaio 2016, è in scadenza il prossimo 30 giugno. Su di lui ci sarebbero le attenzioni di diversi club di Serie A ma anche alcune proposte da parte della MLS, il campionato americano.