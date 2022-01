La lunga attesa del Genoa è finalmente terminata: questa sera, poco prima delle 20, Naidem Amiri è sbarcato all'aeroporto Cristoforo Colombo, pronto a diventare un nuovo giocatore rossoblù.



Il 24enne centrocampista tedesco arriva in prestito con diritto di riscatto, che diverrà obbligo in caso di salvezza del Grifone, dal Bayer Leverkusen.



Amiri si sottoporrà domani mattina al rituale delle visite mediche, per poi aggregarsi ai suoi nuovi compagni e mettersi a disposizione del suo connazionale Alexander Blessin.