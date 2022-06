E' sbarcato al Cristoforo Colombo poco prima della mezzanotte con al collo un sciarpa rossa e blu. E non certo per difendersi dal freddo.



Massimo Coda ha messo piede in quella che per i prossimi tre anni sarà la sua città, pronto a diventare il nuovo centravanti del Genoa: "Sono carichissimo" ha detto il 33enne campano al momento del suo arrivo. Ad attenderlo, come detto, un contratto triennale mentre per il Lecce, che ha deciso di rinunciare al capocannoniere degli ultimi due tornei di Serie B, un assegno da 1,5 milioni di euro.



Coda inizierà le visite mediche questa mattina per poi raggiungere, probabilmente già questo pomeriggio, il centro sportivo di Pegli.