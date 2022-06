Il Feyenoord mette nel mirino Kelvin Yeboah.



Il club di Rotterdam starebbe pensando al giovane attaccante del Genoa per rinforzare il proprio reparto avanzato.



Sul 22enne italo-ghanese, arrivato in rossoblù lo scorso gennaio, il Grifone ha investito 6,5 milioni di euro, cifra garantita allo Sturm Graz per assicurarsene il cartellino. Il suo primo semestre al Genoa non è stato troppo positivo ma sia il club che lo stesso giocatore sono convinti di potersi rilanciare assieme nel prossimo torneo di B. Ecco perché se davvero il Feyenoord vorrà assicurarsi le prestazioni di Yeboah dovrà sborsare una cifra non indifferente, comunque maggiore rispetto a quella già spesa dai rossoblù.



Dell'interesse degli olandesi per il numero 45 rossoblù scrive stamane Repubblica.