L’idea che l’attuale terzo portiere del Paris Saint-Germain possa diventare il prossimo titolare dei pali rossoblù prende sempre più quota, soprattutto nel caso in cui il Grifone non riesca ad ottenere dalla Juventus il nuovo prestito dell’Airone di Latina. Ma oltre al volere di Madama, per sapere qualcosa di definitivo bisognerà attendere la conclusione dell’avventura europea dei francesi, impegnati nelle Final Eight di Champions League. Soltanto allora i parigini si siederanno ad un tavolo per discutere del futuro del 20enne polacco.In ogni caso, mandandolo a fare esperienza in un club anche non di primissima fascia ma che gli consenta di giocare con continuità, magari anche inserendo qualche clausola contrattuale a tutela dell’acquirente, come il diritto di acquisto o il riscatto prestabilito al raggiungimento di determinati obiettivi. Un segnale di come i parigini credano molto nelle potenzialità di un ragazzo strappato al Chelsea un paio di stagioni fa eIl Genoa al momento appare in pole position tra i club che hanno mostrato interesse nei suoi confronti, forte anche del consenso mostrato da Bulka nell’accettare un eventuale trasferimento in Liguria.. Condizione indispensabile per un suo trasloco al Grifone poichè, piuttosto che correre il rischio di doversi giocare il posto in un'altra piazza, il giovane polacco preferirebbe a quel punto farlo nel suo attuale club.ex preparatore dei portieri rossoblù che dopo averlo avuto a sua disposizione al Chelsea lo ha fortemente consigliato alla dirigenza del PSG dopo il suo passaggio nella capitale francese facendolo crescere molto dal punto di vista atletico e personale.. In Spagna Bulka è seguito da almeno tre club (Betis, Valencia e Siviglia), in Ligue 1 piace al Montpellier e anche in Italia diverse squadre avrebbero fatto qualche timido sondaggio.