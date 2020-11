Mancano ancora 50 giorni alla riapertura del calciomercato ma in Serie A cominciano già a muoversi i primi passi verso le future trattative.

Tra i club più attivi ci sono ovviamente quelli che meno soddisfazioni hanno raccolto in questo avvio di stagione. Come Genoa e Crotone, attualmente domiciliate rispettivamente al terzultimo e all'ultimo posto in classifica.



Liguri e calabresi puntano in particolare a rinforzare i reparti avanzati dei propri organici e sembrerebbero aver messo nel mirino un medesimo obiettivo. Entrambe starebbero infatti cercando di riportare nel massimo campionato Lucas Castro, trequartista argentino della Spal. Gli emiliani, tuttavia, sarebbero disposti a privarsi del giocatore soltanto a titolo definitivo e per una cifra superiore ai tre milioni da essi garantiti al Cagliari lo scorso gennaio.



Lo riferisce SerieBNews.com.