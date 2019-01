Ennesima operazione in entrata chiusa dal Genoa in questi ultimi giorni di calciomercato.



La società rossoblù ha trovato l'intesa con il Chievo e con il giocatore per il trasferimento in Liguria dell'esterno destro difensivo Fabio Depaoli.



Tra oggi e domani, ossia entro la chiusura dell'attuale sessione di trattative virgola le due dirigenze stabiliranno se il ragazzo sbarcherà a Pegli già nei prossimi giorni oppure si attenderà la fine di questo campionato. Tutto dipenderà dall'eventuale arrivo immediato il Veneto del suo sostituto.