Sarà Kingsley Ehizibue il quarto colpo in entrata del Genoa nel mercato di gennaio.



Con una trattativa lampo la società rossoblù si è infatti aggiudicata le prestazioni del 23enne esterno destro olandese superando la concorrenza di Sampdoria e Spal che da tempo erano sulle sue tracce.



Ehizibue sarà a Genova questa mattina per sostenere le rituali visite mediche prima di apporre la propria firma in calce al contratto che lo legherà con il Grifone. Nelle casse del PEC Zwolle , suo club di provenienza, finirà una cifra oscillante tra i 2 e i 3 milioni di euro.