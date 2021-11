Il Genoa ha scelto: Walter Sabatini sarà il nuovo direttore sportivo che guiderà il club sotto la nuova proprietà americana. Il gruppo 777 sta spingendo per il rinnovamento della società rossoblù e dopo Shevchenko in panchina arriva l'intesa anche per colui che si occuperà del mercato. Sabatini, già ex Roma e Inter, aveva lasciato a settembre il Bologna.