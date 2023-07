Morten Thorsby torna a Genova, sponda Genoa. L'affare è stato chiuso sulla base di un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza da parte della compagine di Alberto Gilardino. Il giocatore viene da un anno in Germania, all'Union Berlino. Al momento manca solo l'ufficialità. Il giocatore sarà in Italia tra stasera e domani. Lo riporta Sky Sport.