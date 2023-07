Potrebbe essere una vecchia conoscenza del calcio cittadino il prossimo rinforzo del Genoa.



Il club rossoblù, nella sua ricerca di puntelli per il proprio centrocampo, avrebbe infatti individuato in un ex mediano della Sampdoria il profilo giusto da regalare a mister Gilardino.



Si tratta del 27enne norvegese Morten Thorsby, oggi in forza all'Union Berlino ma fino al 2022 protagonista per tre stagioni in maglia blucerchiata.



Secondo Sky Sport l'accordo tra il giocatore e il club rossoblù sarebbe imminente.