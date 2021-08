Johan Vasquez è praticamente un nuovo giocatore del Genoa.



Il centrale messicano, reduce dal bronzo olimpico conquistato da protagonista con la sua nazionale a Tokyo, ha accettato la proposta del Grifone ed è pronto ad imbarcarsi per affrontare la sua prima avventura in Europa.

Il 22enne di Navojoa è atteso in Italia nelle prossime ore e già domani potrebbe svolgere le visite mediche per i rossoblù.



Vasquez arriverà in Liguria dai Pumas in prestito con obbligo di riscatto per una cifra attorno ai 4 milioni di euro.