: l'avvio di campionato dinon sarebbe potuto essere migliore.Passato alla Ternana ad inizio agosto in prestito dal Genoa,. A pesare sul suo conto non era tanto la mancanza di un talento che viceversa tutti gli riconoscono fin da ragazzino, quanto la fragilità di un fisico troppo spesso falcidiato dalla sfortuna. La sua cartella clinica, del resto, parla chiaro. Se fino ad oggi quello che qualche anno fa era considerato come uno dei maggiori prospetti del calcio italiano è ancora in attesa di esplodere la colpa è tutta degli infortuni in serie che ne hanno condizionato l'ascesa.Ora però Favilli si augura che il peggio sia alle spalle e che la Dea Bendata cominci a rivolgere il proprio sguardo benevolo anche verso di lui. Che nel frattempo, in poche settimane, ha già segnato lo stesso numero di reti fatte registrare complessivamente nelle ultime quattro stagioni con le maglie di Verona, Monza e Genoa. E proprio il Grifone guarda a queste statistiche con non celato interesse.Come ha spiegato ieri il ds rossoblù, Marco Ottolini,non solo a fine campionato potrà scegliere se riportare il giocatore a Pegli maUn segnale di fiducia fondamentale per un ragazzo che di stima altrui ultimamente ne aveva ricevuta davvero molto poca. E i cui effetti, ora, si vedono sul campo.Il futuro è, come sempre, tutto da scrivere. Ma quello tra il Genoa e Favilli potrebbe essere di nuovo assieme.