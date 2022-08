Altro che delusione da retrocessione. L'entusiasmo dei tifosi del Genoa non solo non sembra essere stato intaccato dalla caduta in cadetteria ma pare addirittura essere in crescita rispetto al recente passato.



Il dato diffuso ieri dalla società rossoblù è del resto impressionante: in poco più di un mese di campagna abbonamenti i sostenitori del Grifone che hanno sottoscritto una tessera annuale sono stati oltre 16 mila. Un dato record per la Serie B che proietta i liguri davanti anche alla maggioranza dei club di A.



Al momento sono infatti appena sette le società italiane che hanno fatto registrare un numero di abbonamenti superiori a quelli stipulati dai tifosi del Genoa. E tutte appartengono al massimo torneo. Si tratta di Milan, Inter, Roma, Lazio, Juventus, Fiorentina e Lecce. Esclusi i salentini, tutte big domiciliate nei quartieri alti del nostro calcio e con a disposizione bacini di utenti ben maggiori di quello genovese.



Ma la corsa del Grifone non vuole fermarsi qui. L'obiettivo non nascono della dirigenza è quello di sfondare il muro dei 20 mila abbonamenti. Un traguardo ambizioso ma non certo impossibile.