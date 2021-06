E' lotta di mercato tra Genoa e Fiorentina per un giovane talento dell'Ascoli.



Rossoblù e viola hanno messo nel mirino il medesimo obiettivo: il 24enne trequartista marocchino, ma con passaporto tedesco, Abdelhamid Sabiri.



Dopo una stagione superba in Serie B, coronato da 8 reti e 4 assist, il ragazzo cresciuto nel vivaio del Coblenza è pronto al grande salto. Le richieste d'altronde non mancano, visto che oltre a liguri e toscani Sabiri piace tra gli altri club di A anche a Cagliari, Sampdoria e Salernitana.