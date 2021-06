Non ci sarà il Genoa nel futuro di Mario Balotelli.



L'attaccante bresciano, reduce dall'anonima stagione al Monza in Serie B, non vestirà la maglia del Grifone nel campionato che verrà. Le numerose voci diffuse nei giorni scorsi a tal proposito sarebbero state soffocate ieri dall'incontro avvenuto a Forte dei Marmi tra il presidente Enrico Preziosi e l'allenatore Davide Ballardini. Per entrambi il profilo di Supermario non rientrerebbe tra le esigenze di una squadra che oltre a doversi ricostruire lo dovrà fare rivolgendo particolare attenzione anche ai bilanci. Due questioni che Balotelli non sembra in grado di soddisfare.



Lo scrive questa mattina il Secolo XIX.