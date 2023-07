Ancora poche ore di attesa e poi i tifosi del Genoa potranno finalmente abbracciare Mateo Retegui.



Il nuovo centravanti del Grifone, sbarcato in Italia lunedì, ieri ha espletato il rituale delle visite mediche e oggi metterà nero su bianco la sua intesa con il club rossoblù.



L'attaccante della Nazionale azzurra firmerà un contratto quadriennale, legandosi alla società più antica d'Italia fino al 30 giugno 2027. Il suo compenso annuo si aggirerà attorno ai 2 milioni di euro netti. 12 più bonus, tra i quali una percentuale sull'eventuale futura rivendita, invece, i milioni che finiranno nelle casse del Boca Juniors, ex squadra del Chapita.



Possibile che già nel pomeriggio il giocatore possa aggregarsi ai suoi nuovi compagni svolgendo il primo allenamento agli ordini di Alberto Gilardino in quel di Pegli. Un evento che, inevitabilmente, attirerebbe migliaia di tifosi nel centro sportivo rossoblù.