Dopo tante critiche per lonut Radu arriva adesso Il momento degli elogi. Il giovane portiere del Genoa, prelevato in estate dall'Inter che ha mantenuto su di lui un diritto di riacquisto valido per le prossime due stagioni, è stato infatti premiato ieri sera al gala del calcio rumeno come miglior portiere della sua nazione per l'anno 2018.



Un riconoscimento importante per un ragazzo alla prima esperienza in Serie A, dopo la parentesi della passata stagione con l'Avellino in B. Partito come riserva di Federico Marchetti, Radu ha saputo ben presto guadagnarsi i galloni da titolare, mantenendo il posto nonostante qualche incertezza di troppo nelle sue prime uscite.



La consegna del prestigioso riconoscimento riuscirà senz'altro ad aumentarne ulteriormente l'autostima