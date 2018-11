Divisi in campo dalle inevitabili scelte di Ivan Juric, Ionut Radu e Federico Marchetti saranno accomunati giovedì pomeriggio da un'esperienza promozionale.



I due portieri rossoblù, assieme ai colleghi di reparto Rog Vodisek e Alessandro Russo, saranno infatti protagonisti di un incontro con i tifosi che si terrà presso a partire dalle 18 presso il Genoa Store del Porto Antico.



Per l'occasione i tifosi che accorreranno all'evento oltre a fare selfie e autografi con gli estremi difensori del Grifone potranno acquistarne le maglie ufficiali ad un prezzo scontato, ricevendo in omaggio l'eventuale personalizzazione.