Genoa e Livorno, l'ex presidente Spinelli arrestato assieme al governatore Toti

C'è anche l'ex presidente ditra le personalità liguriquesta mattina dalla Guardia di Finanza.Spinelli, così come il governatore regionalee l'ex presidente dell'autorità portuale di Genova, oggi amministratore delegato di Iren energia, è finitoSecondo il gup, che ne ha disposto gli arresti domiciliari,, versando nelle casse del suo movimento 40 mila euro, ricevendo in cambio favori per una concessione edilizia nella zona di Celle Ligure. Al centro dell'indagine ci sarebbe poi anche laaffidata nel 2021 al gruppo presieduto dall'ex numero 1 rossoblù e da suo figlio Roberto.

Spinelli è stato presidente e proprietario del Genoa per tredici anni, dal 1985 al 1997, prelevandolo da Renzo Fossati in Serie B e portandolo fino alla semifinale di Coppa Uefa contro l'Ajax nella primavera 1992. Successivamente è stato per altri 21 anni a capo del Livorno, riportando il club in Serie A dopo sei decenni e conquistando anche una qualificazione alle coppe europee nel 2006-2007.