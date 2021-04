La permanenza di Kevin Strootman al Genoa anche nella prossima stagione è un'eventualità di sempre più difficile realizzazione.

L'olandese, arrivato a gennaio in prestito dall'Olympique Marsiglia, vanta con i francesi un contratto fino al 2023 da 5 milioni di euro netti all'anno. Una cifra assolutamente fuori dal portata del club rossoblù che anche per questo si sta guardando attorno alla ricerca di possibili sostituiti dell'ex Roma.



Tra i nomi più caldi ci sarebbe anche quello di Giulio Maggiore, enfant prodige dello Spezia dei miracoli già più volte cercato dallo stesso Grifone in passato ma rimasto finora fedele ai colori del suo cuore.



Gli aquilotti per cedere il loro gioiello pretendono un'offerta da almeno 10 milioni di euro. Cifra che tuttavia potrebbe presto lievitare qualora, come riporta il sito AreaNapoli.it, sul 22enne tuttocampista dovesse mostrarsi concreto l'interesse finora appena accennano da parte di Napoli, Lazio, Roma e Atalanta.