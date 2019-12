Passati Natale e Santo Stefano Enrico Preziosi è pronto a sciogliere le riserve riguardanti il nuovo allenatore del Genoa.



Dopo cinque giorni di incertezze, nel corso dei quali il destino di Thiago Motta è apparso costantemente in bilico e i nomi dei suoi possibili successori sono stati numerosi quanto le smentite, il patron rossoblù ha deciso che a guidare il Grifone da domenica in poi sarà Davide Nicola.



Il tecnico piemontese, la cui ultima esperienza è quella interrotta lo scorso marzo con l'Udinese, è da tempo un pallino di Preziosi che già più volte in passato ha provato a portarlo a Pegli. Un luogo che peraltro Nicola conosce molto bene. Cresciuto calcisticamente nel vivaio genoano, l'ex difensore ha indossato in tre riprese la maglia del club più antico d'Italia tra il 1992 e il 2002, lasciando un ottimo ricordo di sé tra i tifosi liguri.



In panchina, oltre all'Udinese, ha guidato anche Lumezzane, Livorno e Bari. Ma è soprattutto a Crotone che ha scritto le pagine più gloriose della sua carriera da tecnico. In Calabria Nicola ha ottenuto una clamorosa permanenza in A nel 2016-17, prima di dimettersi a metà del campionato successivo, con la squadra in zona-salvezza, a causa di alcuni dissidi con la dirigenza pitagorica.



A lui nei giorni scorsi si erano interessate anche Torino, altro club in cui ha giocato, e Fiorentina. I granata hanno però poi deciso di concedere un supplemento di fiducia a Mazzarri mentre i viola ha puntato dritto su Iachini come sostituto di Montella.