81.000 euro il Genoa, 76.000 la Sampdoria: sono le cifre che il Comune di Genova reclama alle due società calcistiche cittadine come indennizzo per le spese sostenute per garantire la presenza degli agenti della Polizia Municipale in occasione delle gare dello scorso campionato.



Somme che, a detta di Palazzo Tursi, i due club non hanno ancora versato nonostante siano stati sollecitati più volte. Ora però la pazienza e la tolleranza dell'amministrazione comunale genovese è finita. Come rivela questa mattina Il Secolo XIX, il sindaco Marco Bucci avrebbe fatto recapitare nei giorni scorsi un'ingiunzione di pagamento alle due società, pretendendo il saldo dell'intera cifra entro 30 giorni.