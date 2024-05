Genoa e Samp: nuove violenze tra i tifosi. Due blucerchiati in ospedale

15 minuti fa



Ancora scontri in città tra tifosi del Genoa e della Sampdoria.



Ieri pomeriggio, prima dell'inizio della gara di campionato tra il Grifone e il Bologna, un piccolo gruppo di sostenitori rossoblù è venuto a contatto con alcuni rivali blucerchiati a poche decine di metri dai cancelli d'ingresso dello stadio Luigi Ferraris. Dagli insulti iniziali si è presto passati alle vie di fatto con le cinture usate a mo' di frusta che hanno sostituito le parole. A farne le spese due tifosi sampdoriani, finiti al pronto soccorso dell'Ospedale Galliera con lievi ferite.



Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza tra esponenti di due tifoserie da sempre rivali ma mai realmente nemiche e che raramente in passato hanno fatto registrare scene di guerriglia come quelle a cui da qualche settimana sempre più spesso si sta assistendo a Genova.