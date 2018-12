Sembra avviarsi verso una conclusione l'annosa vicenda relativa ai lavori di ristrutturazione della stadio Luigi Ferraris di Genova.



Nei giorni scorsi Genoa e Sampdoria, le cui intenzioni sono quelle di riottenere dal Comune la gestione condivisa dell'impianto di Marassi per i prossimi 99 anni, hanno depositato in municipio il piano economico finanziario pensato per procedere ai lavori di ammodernamento non più differibili. Nella fattispecie si vorrebbe intervenire nella zona della tribuna centrale, spostando l'area oggi dedicata alla stampa dal piano inferiore a quello superiore, allestendo al suo posto una serie di sky box e di postazioni privilegiate.



Ora la palla passa alle autorità comunali che nel giro di qualche settimana, dopo aver analizzato il documento, dovranno comunicare se sarà stato accettato in toto oppure se verrà chiesto di apportare qualche modifica.