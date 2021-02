Anche in tempi di pandemia e restrizioni c'è chi non ha di meglio da fare che menar le mani, usando il calcio come pretesto. A dar sfogo alla propria rabbia repressa sono stati ieri sera una ventina di ultras appartenenti alle due anime della Genova calcistica. Dieci sampdoriani da una parte, altrettanti genoani dall'altra si sono dati appuntamento attorno alle 19:30 di ieri in via Casaregis, zona centrale del capoluogo ligure.



La zuffa, arrivata ad una settimana esatta dal 123° derby della Lanterna, in programma mercoledì sera a Marassi, si è per fortuna risolta in breve tempo grazie all'intervento tempestivo di un paio di volanti delle forze dell'ordine.

Gli agenti sono riusciti a fermare due protagonisti dell'episodio, peraltro non nuovi a questo tipo di 'prodezze', essendo risultati già noti da tempo alla giustizia.