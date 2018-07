Sfumato Amin Younes, finito vittima di un grave infortunio al ginocchio che lo terrà lontano dai campi almeno fino al nuovo anno, il Genoa continua a guardare in casa Napoli per rinforzare il proprio attacco.



Il nome nuovo, che poi tale non è, comparso sui taccuini degli uomini mercato rossoblù è quello di Amato Ciciretti, trequartista romano già a gennaio seguito con interesse dal Grifone. Rientrato a Castel Volturno dopo il prestito di sei mesi al Parma, l'ex Benevento è destinato a salutare nuovamente gli azzurri per aggregarsi temporaneamente ad un altro club. Oltre ai ducali, che lo rivorrebbero con sè dopo la bella cavalcata di Serie B coincisa con la promozione nella massima categoria, anche il Genoa sarebbe disposto a garantirgli una maglia da titolare ed un ruolo da protagonista nella prossima Serie A.



Già domani i dirigenti liguri incontreranno i colleghi campani per illustrare la propria offerta: un prestito oneroso con diritto di riscatto.