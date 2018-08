Ultime ore di mercato per il Genoa alla ricerca di un sostituto di Diego Laxalt, che oggi diventerà ufficialmente un nuovo giocatore del Milan.



Il nome in cima alla lista di Giorgio Perinetti e soci per la fascia sinistra è quello del marocchino Achraf Lazaar, in uscita dal Newcastle.



Ma se l'operazione con l'ex di Palermo e Benevento non dovesse concretizzarsi allora i rossoblù virerebbero su Oliver Kragl, 28enne tedesco del Foggia. Lo riporta Alfredo Pedulla sul proprio sito.