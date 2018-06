Lisandro Lopez resta il sogno di mercato del Genoa per rinforzare la propria linea arretrata.



Tuttavia, dopo un primo ottimismo, negli ultimi giorni la pista che porta al centrale argentino del Benfica sembra essersi particolarmente raffreddata. Il giocatore, reduce da sei mesi negativi in prestito all'inter, non sarebbe del tutto convinto di tornare in Italia, nonostante il suo desiderio di riscatto.



Alla luce di queste titubanze, il Grifone si guarda attorno alla ricerca di un piano B. Il nome alternativo emerso nelle ultime ore è quello di Lorenzo Tonelli, da due stagioni domiciliato a Napoli. Potrebbe essere lui, Ancelotti permettendo, l'elemento di esperienza che Davide Ballardini vorrebbe inserire nel proprio pacchetto arretrato.