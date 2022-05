In casa Genoa si guarda al futuro tra i pali: Jesse Joronen, che nell'ultima stagione ha difeso la porta del Brescia, potrebbe infatti essere il sostituto di Salvatore Sirigu. Come riportato da Sky Sport, il Genoa avrebbe già avviato i contatti con il Brescia per il finlandese classe ‘93, che potrebbe affiancare Adrian Semper.