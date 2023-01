Alberto Gilardino ha un nuovo attaccante a sua disposizione. O meglio, lo avrà a breve. Probabilmente già domani.



Come annunciato ieri da Calciomercato.com, Denis Dragus è atterrato nelle scorse ore al Cristoforo Colombo e nel primo pomeriggio di oggi sosterrà le visite mediche preliminari alla firma sul contratto con i rossoblù.



23enne, figlio d'arte, nazionale rumeno con un fugace passato al Crotone in Serie A, Dragus arriva dallo Standard Liegi in prestito con obbligo di riscatto per una cifra vicino ai 2,5 milioni di euro. Al Grifone troverà ad attenderlo i compagni di nazionale Radu Dragusin e George Puscas.



La speranza di Gilardino è quella di averlo a disposizione già per la gara interna di sabato pomeriggio contro il Pisa.