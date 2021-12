E' Silvan Hefti il primo colpo di mercato nella storia del Genoa a Stelle&Strisce.



Stravolgendo tutte le voci diffuse nelle scorse settimane, il Grifone si è assicurato un giocatore che nessuno aveva accostato ai rossoblù prima di ieri sera, quando in pochi minuti la notizia è diventato di pubblico dominio.

Lo ha fatto in maniera repentina e decisa, assicurandosi per 5 milioni di euro l'intero cartellino di un giocatore in passato cercato con molta insistenza anche dall'Atalanta. Proprio il club a cui ha realizzato il suo secondo gol europeo lo scorso 23 novembre in Champions League.



Cresciuto nel San Gallo e passato allo Young Boys nell'estate 2020, il 24enne di Rorschach è un terzino destro di spinta, molto presente in fase di assistenza ai compagni, che spesso ha trascolato al centro della difesa, dimostrando una buona duttilità tattica. Dopo essere stato una presenza fissa nelle nazionali giovanili elvetiche dall'Under 15 in poi, Hefti è ancora in attesa di fare il suo debutto nella selezione maggiore.



Il suo arrivo a Genova è previsto già per questa mattina. Una volta espletato il rituale delle visite mediche, Hefti sarà pronto per mettersi a disposizione di Mauro Tassotti, attualmente responsabile tecnico del centro sportivo di Pegli in attesa che Andriy Shevchenko espella dal proprio corpo qualsiasi traccia di Covid.