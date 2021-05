La Bandiera del Genoa disegna il suo Grifone ideale.



Dopo Mimmo Criscito e Mattia Perin, questa volta tocca all'ex capitano Marco Rossi stilare il suo undici all-time relativo ai giocatori che hanno vestito la maglia del club più antico d'Italia. Una scelta ricaduta solo su calciatori che hanno già appeso gli scarpini al chiodo: "Perchè - ha spiegato l'attuale club manager rossoblù - di quelli che sono in attività ce ne sono tre o quattro che sicuramente entreranno nella Hall of Fame del Genoa ma per ora sono ancora in tempo per scrivere pagine importanti con questa società. E quindi ho scelto solo giocatori che dal dopoguerra ad oggi hanno fatto un pezzo di storia del club".



Si parte, ovviamente, dalla difesa e da uno schema di gioco decisamente tradizionale: "Ho scelto il 4-4-2, il modulo che più valorizza i giocatori che ho selezionato. In porta metto Silvano Martina, un portiere storico. Terzino destro ho scelto Vincenzo Torrente, un giocatore aggressivo e un grande capitano, al centro Signorini e Onofri, altri due capitani che non si possono non mettere per quanto hanno fatto al Genoa, e terzino sinistro nomino un altro pezzo di storia: Claudio Branco".



Terminato il pacchetto arretrato si passa al centrocampo: "Come esterno destro scelgo un giocatore che non ho mai visto ma che secondo me era straordinario come Gigi Meroni. In mezzo spazio a Mario Bortolazzi e Gennaro Ruotolo, il recordman di presenze, mentre a sinistra inserisco Stefano Eranio, altro giocatore che rimarrà indelebile nella mente dei tifosi".



Infine l'attacco, dove compaiono altri due eroi di Anfield Road: "Pato Aguilera e Thomas Skuhravy".